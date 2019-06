Le Monde est un Village - South Connotation / Focus Brosella - 18/06/2019

South Connotation : La musique de South Connotation invite au voyage. Créé dans la région de Mons, le quartet a publié récemment un disque à la fois terrestre et aérien. Le bassiste Philippe Curatolo et le guitariste Ivanis Laliprete évoquent Sable et vent, dont nous découvrirons quelques plages. Focus Brosella : Le Théâtre de Verdure, à proximité de l'Atomium, sera le décor de ce festival bruxellois qui honorera les musiques traditionnelle et folk le samedi 13 juillet. Coup de sonde illustratif et sonore ce mardi. Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village