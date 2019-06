Le Monde est un Village - Louvat Bros; Focus Couleur Café - 17/06/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Louvat Bros Des sonorités de banjo, de basse électrique et de mandoline accompagnent la nouvelle production artistique de Louvat Bros : Between the Heart and Reason. Steve Louvat, grand amateur de musique bluegrass, nous rejoint pour parler des 15 titres du trio, enregistrés en Allemagne et mixés aux USA, à Nashville Focus Couleur Café Nous écoutons quelques compositions de musiciens qui rejoindront le festival Couleur Café ces 28, 29 et 30 juin. Pour les découvrir et peut-être les retrouver sur le site du parc d’Osseghem… soyez à l’écoute ! Présentation : Didier Mélon

