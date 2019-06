Le Monde est un Village - Compilation Jambú e Os Míticos Sons Da Amazônia ; Babra - 14/06/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Compilation Jambú e Os Míticos Sons Da Amazônia – Le label Analog Africa publie une sélection d’artistes de la région amazonienne du Brésil, en particulier de la ville de Belém, dans le nord de l’état du Para. Les musiques sont notamment influencées par l’Afrique de l’Ouest et en particulier par le Bénin Babra – Le groupe Babra est né en 2014 à Budapest avec une volonté de marier des soupçons de musiques traditionnelles et de cultures urbaines. Ce quintet de jeunes musiciens hongrois propose avec enthousiasme et personnalité un beau répertoire de classiques slaves. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village