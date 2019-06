Deuxième volet de la diffusion du concert-anniversaire du Monde est un Village au 140 et une succession de moments uniques et magiques, avec ce jeudi Esinam, The Grey Stars, Renato Baccarat Trio, Constanza Guzman Trio, Max Vandervorst & Rafael Van Mulders, N'Faly Kouyaté & Nicolas Fiszman

Émission Le Monde est un Village