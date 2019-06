Le Monde est un Village - Carte Blanche à Laure Stehlin - 12/06/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Carte Blanche à Laure Stehlin Laure Stehlin est flûtiste. Au travers d’une Carte Blanche, elle partage son parcours de musicienne mais aussi d’accompagnatrice de soins par les sons. Une heureuse occasion pour elle de dévoiler ses goûts musicaux, et pour nous d’en profiter en entrant respectueusement et sereinement dans un nouvel univers de créateur de la Fédération Wallonie Bruxelles

Émission Le Monde est un Village