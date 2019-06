Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Bals & Roses A Florenville du 28 au 30 juin, le festival Bals et Roses rassemblera curieux et danseurs chevronnés autour des musiques et danses traditionnelles. Frederic Cornet nous présente la 4e édition de ce festival familial et convivial. A l’affiche, Balbuzar, Elanor, Snaarmaarwaar, ou encore Emanuela Lodato Festival Greekerbeek Kaliméra Bruxelles… la Grèce est à l’honneur ces 14 et 15 juin au Senghor d’Etterbeek ! Découverte du programme du Greekerbeek en compagnie de Yves Moskovics et d’Ismini Giannakis. Avec notamment les concerts de Stelios Petrakis Quartet et de Dimitris Mystakidis present Amerika Présentation : Didier Mélon

