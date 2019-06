Le Monde est un Village - Concert : Le Monde est un Village a 20 ans II (1/4) - 06/06/2019

Le concert ‘Le Monde est un Village a 20 ans II ‘ a rassemblé le 3 mai dernier pas moins de 72 artistes sur la scène du 140. Avec générosité, ils/elles se sont succédé pendant plus de 3 heures, illustrant magnifiquement la diversité culturelle et musicale qui existe en Belgique. En primeur, découvrez la première partie de cette soirée… dont la diffusion se poursuivra tous les jeudis de juin sur La Première. Avec La Crapaude, Perry Rose, Crazy Nails, Esteban Murillo et Anthony Carrubba, Leán Trio, Marina Cedro et Christophe Delporte

