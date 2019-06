Le Monde est un Village - César Guzmán : Iberfolk / Traversées de Constantinople et Ablaye...

Iberfolk, festival des musiques et danses argentines, aura lieu à Bruxelles ces 8 et 9 juin. Parmi les artistes invités, Peteco Carabajal et son groupe "Riendas libres", la chanteuse Mariana Carrizo, et d'autres artistes sud-américains. César Guzmán nous présente cette première édition Traversées de Constantinople et Ablaye Cissoko - Après l'album Jardins Migrateurs, le trio canadien Constantinople retrouve Ablaye Cissoko, le joueur de kora sénégalais pour Traversées, enregistré à Mons. Emotions, instants de parcours ou visites de lieux réels et imaginaires... le voyageur qui sommeille en vous sera comblé par cet échange aux subtilités enivrantes Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village