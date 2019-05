Le Monde est un Village - Nacimiento Road de Harvest Group : This is how the ladies dance de Eabhal...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Nacimiento Road de Harvest Group – Nous connaissions le guitariste Guillaume Vierset investi dans la note bleue avec le septet LG Jazz Collective. Voici le même musicien versé dans une dimension nettement plus folk lorgnant sur l’Ouest américain. Cette nouvelle création s’appuie notamment sur les sonorités du violoncelle de Marine Horbaczewski ou la reprise du Long Journey, créé par Doc Watson au début des années soixante This is how the ladies dance de Eabhal – Le premier disque du quintet écossais sonne déjà comme un appel d’air et d’intérêt pour les nouvelles musiques traditionnelles. La forme est énergique et inventive. Chansons en gaélique et instrumentaux avec cornemuse, flûte, violon, accordéon et guitare se côtoient en toute liberté. Un groupe prometteur ? Ecoutons ! Présentation : Didier Mélon

