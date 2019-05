Le musicien aux origines mexicaines Osvaldo Hernandéz-Napoles vit en Belgique depuis plus de vingt ans. Ses nombreuses collaborations en tant que percussionniste et ses projets personnels ne l'ont pas empêché de voyager. De ses incursions en Amérique latine, il a ramené de précieux instruments traditionnels racontant l'histoire du continent. Sa Carte Blanche s'annonce riche et variée !

Émission Le Monde est un Village