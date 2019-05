Le Monde est un Village - Ialma Gaizca - 28/05/2019

Les chanteuses galiciennes de Ialma aiment les collaborations et ne s'en privent jamais. Avec le Gaizca Projet, elles collaborent avec des musiciens du Pays Basque et de Catalogne pour croiser, mélanger, fusionner les musiques traditionnelles de ces trois régions d'Espagne. Une création originale, avec l'objectif avoué de mettre en valeur les identités, spécificités et histoires respectives de chacune. CD Odysseus Fantasy de Will Galison, Karim Maurice et La Camerata - Le compositeur français Karim Maurice s'est lancé avec ce projet dans une noble et vaste aventure... Fantaisie pour harmonica chromatique, trio jazz, orchestre à cordes et harpe, cet enregistrement est aussi un poème musical qui fait écho à d'anciennes chansons de l'Odyssée d'Homère, chaque titre étant conçu comme une illustration sonore et impressionniste de personnages de la légende

Émission Le Monde est un Village