Le Monde est un Village - Le monde est chaud de Tiken Jah Fakoly et White Hole / Forat Blanc de...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Le monde est chaud de Tiken Jah Fakoly – Revoici notre porteur de paroles et d’idées avec un disque bouillonnant de réflexions concernant la migration, le réchauffement climatique, la politique, la spiritualité et les crises de foi, ou la dérive des sentiments. Le disque est majoritairement chanté en français et sera défendu sur scène cet été au festival Couleur Café notamment White Hole / Forat Blanc de Eduard Iniesta Dire qu’Iniesta est un auteur impliqué, concerné, investi est une évidence. Tant en solo qu’accompagné, le compositeur est adepte de liberté, de virtuosité et de vérité. Son nouveau disque affiche 10 compositions et une reprise, des enregistrements studio et des prestations en concert. Un régal ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village