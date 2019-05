Le Monde est un Village - Joy de Aka Trio ; Suelta de La Yegros - 24/05/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Joy de Aka Trio – Ce 24 mai sort le premier album réunissant Antonio Forcione, Seckou Keita et Adriano Adewale, trois musiciens originaires d’Italie, du Sénégal et du Brésil. Trois spécialistes avides de confronter la complémentarité de leurs instruments : guitare, kora, percussions et voix Suelta de La Yegros – Impressionnante d’énergie sur scène, La Yegros est investie dans la danse. Pour son 3e album Suelta, l’artiste argentine accentue son approche de fusion de genres (Chamamé et Cumbia) et de variété de collaborations, avec des musiciens français, britanniques, portoricains, néerlandais. La Yegros sera au festival Couleur Café le vendredi 29 juin Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village