Le Monde est un Village - Azmari : Ekera - 20/05/2019

Un azmari est un chanteur et musicien éthiopien comparable au barde européen. Azmari est aussi un groupe bruxellois réuni par un goût commun pour la musique africaine et orientale, ainsi que pour le funk et le dub, qui propose un voyage réjouissant et hypnotique. Influencés par l’ethiogroove et l’afrobeat, les six musiciens groupe ont peaufiné leur univers sonore lors de nombreux concerts et nous arrivent avec Ekera. Un premier album dont nous parlent le saxophoniste Mattéo Badet et le claviériste Basile Bourtembourg

Émission Le Monde est un Village