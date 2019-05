Le Monde est un Village - Tradição Improvisada par Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer ; Compilation...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Tradição Improvisada par Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer - Les musiciens brésiliens ont la vie dure ces derniers temps avec un nouveau gouvernement fort peu enclin aux Arts et à la Culture. Cette bien triste réalité a un impact direct sur la production 2019. Heureusement pour nous, certains projets brésiliens émergent néanmoins et arrivent à nos oreilles. Zjakki Willems, passionné par le Brésil, nous parle d’une rencontre de musiciens de générations et d’influences très différentes Compilation Two Tribes - Belle illustration d’une proximité Europe-Afrique avec une réflexion et un travail d’artistes en provenance de différents pays africains et installés sur différents sols européens. Le spectre proposé est large, tantôt classique, tantôt plus électronique… et toujours avec le groove ou l’afrobeat comme élément de réunion. Dansons ! Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village