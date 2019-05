Le Monde est un Village - Reportage au Maroc : Visa for Music - 16/05/2019

En reportage à Rabat lors de la dernière édition de Visa for Music, Jean-Bernard Rauzer a rencontré des artistes passionnés et généreux. Extraits de concert, sessions acoustiques, interviews au programme avec le brass band italo-palestinien Al Raseef, le projet Fragya du percussionniste franco-tunisien Imed Alibi et le collectif africain Mbokka Project, sous la direction artistique d’Aziz Sahmaoui. Des portraits musicaux à découvrir aussi en VIDÉO sur lapremiere.be Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village