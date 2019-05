Le Monde est un Village - Carte Blanche à Christophe Delporte - 15/05/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Carte Blanche à Christophe Delporte Faut-il le rappeler, Christophe Delporte est un être curieux cultivant avec humour et passion l’art des rencontres. Homme de très nombreux projets, oscillant entre jeune public et répertoire pour amateurs de tangos avertis, il aime faire chanter son grand accordéon chromatique noir, il le cajole, le détend. Il en sort comme un lien précieux entre lui et nous. Si l’on connaît la musique de Christophe Delporte, que sait-on de ses références et goûts musicaux ? Sa Carte Blanche sera une belle occasion de les découvrir

