Le Monde est un Village - Mes Souliers Sont Rouges / Festival Jam'in Jette - 14/05/2019

Mes Souliers Sont Rouges : Gullivan est l’un des musiciens historiques et fondateurs de la formation française aux chaussures rouges. Les chansons du groupe normand sont chargées d’esprit trad ou folk mais c’est bien la langue de Molière qui véhicule les idées. Gullivan nous parlera du dernier disque baptisé 'Ce qui nous lie' et aussi de leurs futurs concerts les 18 et 19 mai à Enghien



Festival Jam'in Jette : Le festival bruxellois atypique revient les 17 et 18 mai avec des artistes habitués du Monde est un Village. Nous écouterons certains d’entre eux en illustration, en invitation de ces deux journées intenses et décontractées



Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde

Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village