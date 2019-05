Le Monde est un Village - Ntoumos : Back to the Roots ; Bahar par Umut Adan - 13/05/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Ntoumos : Back to the Roots Dominic Ntoumos est un trompettiste aux origines grecques et aux envies plus larges encore de connaitre le Monde. Son instrument le fait voyager et l’on peut croiser le musicien à Londres, en Roumanie, dans les Balkans ou à Paris puisque c’est là qu’avec le pianiste et producteur Eric Legnini il a enregistré son dernier disque en date : Back To The Roots. Il nous en parle lors d’une escale bruxelloise Bahar par Umut Adan - En turc, Bahar signifie le printemps. Sous ce titre, Umut Adan, bourlingueur de la musique d’Anatolie, propose un disque aux racines rock vintage psychédélique. Réalisé à Londres avec les musiciens Marco Fasolo et Liam Watson, cet album fait la part belle à la guitare et au mellotron. Finalisé en petit comité, il laisse éclater un bel univers artistique. Extraits Présentation : Didier Mélon

