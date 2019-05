Le Monde est un Village - Nouveautés Black and White par The Green - Tango Argentino Today par El...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Black and White par The Green - Créé en 2009 à Hawaï, The Green distille la musique reggae avec quelques ingrédients vocaux ou instrumentaux indigènes. Cette originalité les a propulsés dans de nombreux classements américains. Le groupe est aussi très apprécié en Nouvelle Zélande ou au Japon. Ce soir nous écoutons des extraits de leur 5e disque Black and White… Tango Argentino Today par El Afronte Orquesta Tipica - Il s’agit de tango argentin contemporain. Depuis 2004 le groupe s’active sur la scène milonga de Buenos Aires mêlant une partie de nostalgie et de touches personnelles, acoustiques, dramatiques et puissantes. Les 11 musiciens de El Afronte prennent ainsi un contre-pied à la tendance tango actuelle s’orientant davantage vers l’électrotango Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village