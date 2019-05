En cette journée de fête de l’Europe, nous vous proposons la diffusion d’un concert de la formation bruxelloise Jaune Toujours. Depuis plus de 20 ans les membres du groupe utilisent plusieurs langues, marient plusieurs styles (roots, balkan) et n’hésitent jamais à circuler sur le territoire européen pour exprimer leur son énergique et passionné

Émission Le Monde est un Village