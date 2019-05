Le Monde est un Village - Carte Blanche à Giacomo Lariccia - 08/05/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Carte Blanche à Giacomo Lariccia A l’occasion de la 20e saison du Monde est un Village, les musiciens se succèdent de venir nous parler des artistes et des musiques qu’ils aiment et souhaitent partager. Le musicien et chanteur italien Giacomo Lariccia a quitté Rome pour poursuivre ses études musicales à Bruxelles... Et notre capitale a été un véritable coup de cœur pour lui

