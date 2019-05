Le Monde est un Village - Simon Gielen : DiaTon - 07/05/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Simon Gielen est un jeune accordéoniste diatonique. Il entre dans une phase d'intenses rencontres et de projets. Après avoir développé le duo Pilartz-Gielen, il a récemment envisagé une collaboration avec Johannes Uhlmann, un autre accordéoniste diatonique allemand. DiaTon est lancé et sera tout prochainement en concert. Nous en parlons avec Simon ce soir.

Émission Le Monde est un Village