Le Monde est un Village - Rachelle Andrioli et Rocco Nigro - 06/05/2019

Rachelle Andrioli et Rocco Nigro Les deux musiciens italiens s’arrêtent à notre micro pour évoquer leur collaboration artistique et leur répertoire, leur façon de travailler et leur habilité à livrer à différents publics leurs chansons liées au Sud de l’Italie. Ils seront en concert au Senghor de Bruxelles le samedi 18 mai prochain Jean-Louis Aisse Le chanteur belge s’est enflammé dès l’adolescence pour un monument de la musique et de la culture argentine : Atahualpa Yupanqui, qu’il a adapté avec intérêt en français. Jean-Louis Aisse présentera ce répertoire en duo ce 8 mai à Auderghem, Bruxelles Présentation : Didier MELON

Émission Le Monde est un Village