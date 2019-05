Le Monde est un Village - Carte blanche à Rémi Decker - 01/05/2019

A l’occasion de la 20e saison du Monde est un Village, nous ouvrons les émissions du mercredi à des artistes qui viennent nous parler des musiques et des créateurs qui ont embelli leur existence. Ce moment d’échange est aussi une occasion d’écouter des interprètes choisis. Le cornemusier et guitariste Rémi Decker colorera sa carte blanche de ses goûts et ses envies de partage Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village