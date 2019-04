Le Monde est un Village - Nouveautés Mazovian Roots Re:Action de Warsaw Village Band - 29/04/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Nouveautés Mazovian Roots Re:Action de Warsaw Village Band - De Pologne nous arrive ce nouveau disque, proposé par l’une des plus emblématiques formations locales. Riche de ses traditions et quelquefois de ses audaces, le groupe de Varsovie nous sert ici un condensé de ses particularités Metamodal de Sokratis Sinopoulos Quartet - La Grèce n’est pas en reste avec ce nouvel enregistrement du joueur de lyre Sokratis Sinopoulos. C’est en formule quartet qu’il a enregistré ce disque pour le label ECM

