Le Monde est un Village - Le Monde est un Village a 20 ans (4/4) - 24/04/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-CONCERT : Le Monde est un Village a 20 ans (4/4) Pour les 20 ans de l'émission Le Monde est un Village, plus de 40 artistes se sont réunis au 140 à Bruxelles pour une soirée magique, en public et en toute convivialité. 28 moments de rencontre, de générosité, de complicité, d'intensité, d'émotion... à découvrir chaque mercredi d'avril. Pour cette 4e partie, nous écouterons Anana Harouna, Kieran Fahy, Lorcan Fahy et Téo Crommen, Steve et Jefferson Louvat, Ariane Cohen-Adad, Karim Baggili.

Émission Le Monde est un Village