Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon Voyage, voyage : Marion Hänsel C’est une réalisatrice de documentaire et de fiction qui nous partage sa vision du voyage. Le récit de Marion Hänsel s’accompagnera de musiques et de chansons aux multiples couleurs

