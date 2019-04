Le Monde est un Village nous offre la possibilité de nous rapprocher et même de toucher musicalement différents territoires et d'écouter ce que certains invités pensent de la notion de voyage. Ce soir nous écouterons attentivement le Français Patrick Faubert et le joueur de kora sénégalais Ablaye Cissoko... Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village