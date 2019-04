Le Monde est un Village - CONCERT : Lo Cor de la Plana au Paléo Festival - 04/04/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde -CONCERT : Lo Cor de la Plana au Paléo Festival Des polyphonies vocales nées dans un quartier de Marseille sont à l’honneur dans notre fenêtre du jeudi, ouverte sur la dimension concert. Au centre de la scène, Manu Théron et ses comparses et une prestation très occitane de Lo Cor de la Plana qui enchante et qui fait chanter public... et auditeurs. Un concert enregistré en Suisse au Paléo Festival de Nyons. Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village