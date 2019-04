Le Monde est un Village - Le Monde est un Village a 20 ans (1/4) - 03/04/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde-CONCERT : Le Monde est un Village a 20 ans (1/4) Pour les 20 ans de l'émission Le Monde est un Village, plus de 40 artistes se sont réunis au 140 à Bruxelles pour une soirée magique, en public et en toute convivialité. 28 moments de rencontre, de générosité, de complicité, d'intensité, d'émotion... à découvrir chaque mercredi d’avril. Première partie ce soir avec Xamanek, Sophie Cavez et Bao Sissoko, Baï Kamara Jr, Jacques Stotzem et Dirk Naessens, Tuur Florizoone et Anu Junnonen, Aurélie Charneux et Julien De Borman, et Jonathan de Neck et Osman Martins Présentation : Didier Mélon

