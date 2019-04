Le Monde est un Village - Sophie Cavez : Sirus - 02/04/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités : L'accordéoniste Sophie Cavez nous parle de son nouveau projet Sirus, réalisé avec Baltazar Montanaro et deux musiciens suédois : Josefina Paulson et Jonas Åkerlund. Après la définition et l'écoute d'extraits de ce nouvel élan artistique, vous aurez certainement envie de retrouver ces musiciens lors de concerts imminents... Présentation : Didier Mélon

