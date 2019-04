Le Monde est un Village - Invités : Andries Boone / Sam Burguière pour Les Ogres de Barback -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Invités : Andries Boone / Sam Burguière pour Les Ogres de Barback Andries Boone est l’un des musiciens de MandolinMan. Bien sûr il est fan de ses mandolines, bien sûr il les a sollicitées une nouvelle fois. Il nous propose un nouveau disque instrumental et en solo baptisé Colors. Il aura fallu quelques années pour concrétiser cette envie, il nous en parle en direct et avec gourmandise Sam Burguière - Les Ogres de Barback : Le groupe familial est de retour avec un nouveau disque et un nouveau spectacle « Amours grises et colères rouges » qui sera notamment joué à Bruxelles ce 5 avril. Sam, chanteur et porte-parole de la formation évoque pour nous cette toute récente et prometteuse aventure Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village