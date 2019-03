Chicos y Mendez présente son nouveau répertoire LIVE à la radio ! Avec son tout nouvel album Esencias, le groupe emmené par le chanteur et guitariste belgo-péruvien David Méndez Yépez se promet d'enflammer la scène du Centre Culturel de Huy... et les ondes de La Première ! Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon

