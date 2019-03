Le Monde est un Village - Nouveauté :Placeless du Kronos Quartet et Mahsa et Marjan Vahdat -...

Le disque Placeless du Kronos Quartet et Mahsa et Marjan Vahdat est le fruit d’une belle collaboration entre un quartet américain mondialement connu et apprécié et deux chanteuses iraniennes vivant en exil dans le nord de l’Europe. Les cordes des violon, alto et violoncelle dialoguent ainsi avec les cordes vocales des deux chanteuses Présentation : Didier Mélon Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde

Émission Le Monde est un Village