Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés El Hajar de Dudu Tassa and The Kuwaitis Dudu Tassa, jeune artiste rock de Tel Aviv, continue à s’intéresser de près à la musique de son grand-père, star de la musique classique arabe en Irak et au Koweit avant d’émigrer en Israël en 1951. Le passé est revisité, accompagné de cordes et de rythmes, ou d’une nostalgie contemporaine Avante Delirio de Saulo Duarte Saulo Duarte a une façon originale de jouer la guitare et en passe de devenir un musicien incontournable de ce pays continent qu’est le Brésil. C’est de Sao Paulo qu’il nous envoie son premier disque confectionné avec les meilleurs souvenirs des musiques et influences du Nord du Brésil Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village