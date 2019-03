Le Monde est un Village - Laurent Aubert - 18/03/2019

L'ethnomusicologue suisse Laurent Aubert participera jeudi 21 mars à une soirée d'échanges autour des Musiques du Monde. Il est déjà dans notre studio pour évoquer son travail, ses recherches, ses rencontres au plus près des différentes cultures... Nouveauté : The Fell de The Brothers Gillepsie Musique folk livrée en simplicité et en complicité avec ces deux frères. Générosité et proximité sont des adjectifs qui peuvent aussi définir leur travail sur cette nouvelle production discographique.

Émission Le Monde est un Village