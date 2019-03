Le Monde est un Village - « Satingarona Part 2 » de The Bongo Hop ; « Amankor » de Tartit -...

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde « Satingarona Part 2 » de The Bongo Hop Deuxième volume aux essences afro-caraïbéennes pour Bongo Hop alias Etienne Sevet, trompettiste originaire de Bordeaux qui a pris un plaisir malin à s’entourer de complices haïtien, colombien et français. Le métissage danse avec cette nouvelle exploration. « Amankor » de Tartit Longtemps attendu, fraîchement arrivé… Voici le petit dernier de Tartit, groupe de musique touarègue. Le disque est empreint d’amour, de nostalgie, de paix et parle aussi inévitablement du Sahara, ultime et précieux membre de la formation. Présentation : Didier Mélon

