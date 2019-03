Le Monde est un Village - Choro Festival de Lille / 1958 de Blick Bassy - 11/03/2019

Choro Festival de Lille: La musique brésilienne sera à l’honneur à Lille durant 3 jours. Etienne Clément nous donne quelques éclairages pour décrypter et pour profiter de cette occasion. Nouveauté: 1958 de Blick Bassy Le chanteur camerounais écrit des paroles mais aussi des histoires, son roman Le Moabi cinéma a été publié en 2016. Il nous propose ici un quatrième disque chargé d’évènements de son pays, et en particulier d’un résistant notoire ayant revendiqué l’indépendance Présentation : Didier Mélon - Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde

