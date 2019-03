Le Monde est un Village - Voyage voyage : Loreena McKennitt - 08/03/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Voyage voyage : Loreena McKennitt Notre dernier voyage musical et vocal de la semaine s’ouvre avec le groupe polonais Kroke et se poursuivra avec le percussionniste turc Burhan Öcal et la chanteuse malienne Ami Koïta… Sans oublier le récit poético-musical de la chanteuse canadienne Loreena McKennitt Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village