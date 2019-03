Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Présentation : Didier Mélon-Voyage voyage : Gisèle Ces soirs-ci nous voyageons dans les musiques et les paroles… D’Israël nous arrive Idan Raichel, du Cap Vert le guitariste Bau et du Congo le pianiste et chanteur Ray Lema. Nous aurons également l’occasion d’écouter le récit de voyage de Gisèle, jeune femme aux origines rwandaises

Émission Le Monde est un Village