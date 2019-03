Le Monde est un Village - Voyage voyage : Lucilla Galeazzi / Guy Bedos - 04/03/2019

Voyage voyage : Lucilla Galeazzi / Guy Bedos Périple intimiste et nomade avec les récits de voyage de la chanteuse italienne Lucilla Galeazzi et de l’humoriste Guy Bedos mais aussi avec les productions subtiles et délicates de Djivan Gasparyan, Yasmin Levy ou Lluis Llach,…

Émission Le Monde est un Village