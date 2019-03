Y qué!? So what de El Comité : Ils sont 7 brillants musiciens cubains à composer El Comité. La formation rend à la fois hommage aux générations passées de la musique cubaine, tout permettant à ces jeunes musiciens de s'exprimer différemment et de proposer de nouveaux sons et des compositions redoutables. Afrobeat, funk, latin jazz et ballades au programme

Émission Le Monde est un Village