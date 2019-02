Le Monde est un Village - REPORTAGE sur l’Île Maurice : le Kaz’Out Muzik Festival - 28/02/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde REPORTAGE sur l’Île Maurice : le Kaz’Out Muzik Festival Notre globe-trotteur Jean-Bernard Rauzer est récemment revenu de l’Île Maurice avec une jolie moisson d’enregistrements musicaux et d’interviews réalisés au festival Kaz'Out. Des artistes de la région Océan Indien y sont mis à l’honneur. Nous les découvrons au travers de 3 portraits audio et vidéo. Avec Patyatann, Rafiki et Ziskakan Présentation : Didier Mélon

