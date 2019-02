Le Monde est un Village - Carte Blanche à Aurélie Charneux - 27/02/2019

Les artistes se succèdent dans notre studio à l'occasion de la 20e saison du Monde est un Village. Cet anniversaire est une belle occasion de revoir des artistes qui ont forcément évolué et tissé des projets multiples et ambitieux. Ils / elles nous rejoignent avec des musiques à partager, influences, collaborations et connexions sont évoquées. Ce mercredi, c'est la clarinettiste Aurélie Charneux (Klezmic Zircus) qui nous ouvre sa discothèque.

Émission Le Monde est un Village