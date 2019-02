Le Monde est un Village - Chicos y Mendez : Esencias - 26/02/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Chicos y Mendez : Esencias Le chanteur et guitariste David Méndez Yépez nous rejoint en studio pour présenter le nouvel album de Chicos y Mendez : Esencias qui sort début mars. Après l’EP Siempre de Pie, ce disque propose de nouvelles compositions, une belle musicalité, et l’engagement du groupe avec notamment une collaboration avec Flavia Coelho ‘Reggaetón feminista’. Générosité, multiculturalité et authenticité sont au rendez-vous Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village