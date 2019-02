Invitées ce lundi du Monde est un Village, Sura Solomon et Amber in `t Veld sont de jeunes musiciennes basées à Bruxelles. Avec leurs voix, guitare et accordéon, elles ont développé un univers intime et poétique, authentique et engagé. Après de nombreux concerts en duo, elles préparent un premier album, avec basse, saxophone et percussions. Vous entendrez encore parler de de Las Lloronas, promis !

Émission Le Monde est un Village