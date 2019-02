Le Monde est un Village - Jungle Run de Nubiyan Twist - 22/02/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Jungle Run de Nubiyan Twist - Voici une nouvelle production du label Strut. Les 12 musiciens de ce collectif ont grandi à Leeds et vivent actuellement à Londres. La voix de Nubiya Brandon accompagne de nombreux styles et influences musicales exposées sur ce deuxième disque du groupe qui bénéficie également de quelques apparitions remarquables comme celles de Mulatu Astatke et de Tony Allen... Vous aurez donc compris que les musiques africaines en sont de solides composantes Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village