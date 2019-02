Le Monde est un Village - Daughters of Jerusalem - 19/02/2019

Chaque soir, Le Monde est un Village explore les Cultures et Musiques du Monde Nouveautés Daughters of Jerusalem - Un groupe de 11 jeunes femmes étudiant au Conservatoire de Jérusalem est à l’origine de ce disque nouveau enregistré à Ramallah. Pour compléter leur proposition autour de la paix et de la confiance, deux autres chorales féminines les ont rejoints. L’une est américaine du New Jersey et l’autre est d’Oslo en Norvège. Jérusalem donc mais pas que… Présentation : Didier Mélon

Émission Le Monde est un Village