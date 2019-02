Le Monde est un Village - Nouveautés : Nobuntu / Huun Huur Tu - 18/02/2019

'Obabes BeMube' de Nobuntu - Des voix et des percussions au programme de ce nouveau disque en provenance du Zimbabwe. Des chants qui abordent la famille, l'amour, la société, la spiritualité. Le tout est livré par cinq femmes aussi passionnées qu'impliquées 'Children of the Otter' de Huun Huur Tu - Ce disque est une composition de Vladimir Martynov pour un quartet de Tuva en Mongolie. Huun Huur Tu et un ensemble russe de musique de chambre l'Opus Posth. Une œuvre originale basée sur un très ancien folklore de Sibérie et la poésie d'un auteur russe Velimir Khlebnikov

Émission Le Monde est un Village